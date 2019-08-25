Эксперты бьют тревогу: при Александре Лукашенко в Белоруссии растет влияние националистов и западных фондов. Аналитики не исключают, что следующий глава государства будет нацелен на приоритетное сотрудничество с Европой и США.

Эксперты бьют тревогу: при Александре Лукашенко в Белоруссии растет влияние националистов и западных фондов. Аналитики не исключают, что следующий глава государства будет нацелен на приоритетное сотрудничество с Европой и США.Пророссийские политики и чиновники в Белоруссии лишились влияния, в то же время развиваются контакты Минска с западными спецслужбами, пишет Telegram-канал "Бульба престолов". "Со стороны это выглядит как полноценная подготовка к сотрудничеству и развороту на Запад, наведение мостов", – полагают авторы.Происходящее в Белоруссии эксперты назвали повторением украинского сценария. По мнению Telegram-канала, после Александра Лукашенко президентский пост может занять министр иностранных дел республики Владимир Макей, имеющий в экспертной среде репутацию западника.Авторы не исключили, что при определенном сценарии Макей может "скинуть" Лукашенко, тем более рейтинг главы МИДа в Минске составляет 21% и превышает уровень одобрения Батьки. "А контроль столицы, даже "ментальный" – фактическая гарантия победы в политических пертурбациях", – добавили аналитики.России, уверены авторы, нужно добиваться ухода . Очередные отсрочки, которые Кремль предоставляет Батьке, дают возможность западным некоммерческим фондам нарастить свое влияние в Белоруссии, указывают эксперты.Напомним, отношения между Москвой и Минском обострились летом прошлого года. Кремль настаивает на конкретных шагах по интеграции и построению Союзного государства.же пытается всячески затянуть процесс и требует от российских властей новых экономических и финансовых преференций. Последняя встреча белорусского лидера с российским коллегой в середине июле на Валааме и в Санкт-Петербурге окончилась, судя по всему, безрезультатно.