В Абхазии сегодня выбирают главу государства. Кандидатов девять, в их числе действующий руководитель Рауль Хаджимба.

В Абхазии сегодня выбирают главу государства. Кандидатов девять, в их числе действующий руководитель Рауль Хаджимба.Избирателей ждут более 150 участков в самой республике и еще три — в Москве, Черкесске и Стамбуле.Выборы в Абхазии проходят в седьмой раз. В качестве наблюдателей приехали более ста иностранцев, в том числе из Германии и Китая. После голосования избирателям будут ставить отметку в паспорте, чтобы исключить нарушения, передает телеканал "Россия 24".Изменился и порядок оформления выбора. Раньше избиратели вычеркивали все фамилии, кроме одной. Сейчас будут ставить отметку напротив фамилии избранного кандидата.