В конце августа в центральном регионе России похолодает до заморозков. Заметное снижение температур ожидается уже со второй половины следующей недели.

В конце августа в центральном регионе России похолодает до заморозков. Заметное снижение температур ожидается уже со второй половины следующей недели.В Москве температура воздуха составит 17—18 градусов, в предутренние часы преимущественно на востоке Подмосковья возможны заморозки, сообщается на сайте "Метеовести".Первые дни следующей недели еще будут по-августовски теплыми — до 22—23 градусов, дожди не ожидаются. Однако к среде усилится ветер, могут пройти кратковременные дожди, в регион начнут проникать холодные массы воздуха с северных территорий. Ночью температура может опуститься до плюс 6—8 градусов, а днем не прогреется выше 16—18. Такой характер погоды сохранится до первых чисел сентября.Ранее синоптики прогнозировали теплую сухую солнечную погоду в центральных областях России. По предварительным данным, августовское тепло должно было плавно перетечь в "бабье лето".