Это связано с ремонтом теплотрассы на ул. Козуева

Это связано с ремонтом теплотрассы на ул. КозуеваВ связи с реконструкцией теплотрассы на улице Козуева на участке от улицы Депутатской до улицы Горького временно ограничено движение всех видов транспорта. ТГК-2 проводит здесь перекладку магистральной ветки теплоснабжения. При проведении работ выполняется замена трубопровода диаметром 600 мм.С целью обеспечения безопасности пассажирских перевозок был изменен путь следования двух автобусных маршрутов. Автобусы маршрута № 1 объезжали место ремонтных работ по улицам Федосеева и Коммунаров, маршрута № 81 – по улицам Пятницкой и Ленина.После обращения жителей, которые пользуются данными маршрутами, было проведено обследование и принято решение об изменении пути следования автобусов.Автобусы маршрута № 1 будут следовать по улице Пятницкой – улице Симановского – улице Депутатской – улице Козуева, далее – по своему маршруту в прямом и обратном направлении.Автобусы маршрута № 81 будут следовать по улице Пятницкой – улице Симановского – улице Депутатской – улице Полянской, далее – по своему маршруту в прямом и обратном направлениях.