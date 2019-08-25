Лидерский потенциал молодежи Северного Кавказа обсуждают в эти дни в Пятигорске. Там стартовала третья смена форума Машук-2019; в ней участвуют тысячи активистов.

Лидерский потенциал молодежи Северного Кавказа обсуждают в эти дни в Пятигорске. Там стартовала третья смена форума "Машук-2019"; в ней участвуют тысячи активистов.Среди них — победители управленческих и кадровых проектов платформы "Россия — страна возможностей".На открытии смены выступили финалисты конкурса "Лидеры России". Они рассказали, как развивать свои способности и что требуется от современных специалистов."Конкурс – это возможность проверить себя, когда рядом с тобой за победу соревнуются самые сильные управленцы страны", — говорит Татьяна Дьяконова, помощник министра экономического развития РФ."Мы учились и у преподавателей, и друг у друга. Очень интересная программа. Она позволяет людям, которые пришли из бизнеса, познать некоторые аспекты государственного и муниципального управления", — говорит Олег Жданеев, руководитель Центра технологического развития ТЭК министерства энергетики РФ.