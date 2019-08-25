Новый региональный самолет хотят создать в России на замену легкого биплана Ан-2. Опытный образец обещают сделать до декабря 2020 года.

Новый региональный самолет хотят создать в России на замену легкого биплана Ан-2. Опытный образец обещают сделать до декабря 2020 года.Изначально планировалось, что "Аннушку" заменит самолет ТВС-2ДТС "Байкал", который хотели производить в Улан-Уде. Однако теперь планируется создать новый серийный самолет, но с учетом задела, полученного при создании "Байкала". Решение о его окончательной судьбе будет принято в сентябре, сообщает РИА Новости.Необходимость создания самолета на 9-14 человек, по мнению Минпромторга, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутреннее региональное авиасообщение.Ан-2, который еще называют "Аннушкой" и "Кукурузником", — самолет советский. Производить его начали в конце 40-х годов прошлого века. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы в разных условиях использовался для перевозки пассажиров, грузов и для хозяйственных работ.Сейчас в 15 регионах авиация — главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.