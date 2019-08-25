Попробовать себя в качестве звонаря может каждый.
Попробовать себя в качестве звонаря может каждый.
24-25 августа в Суздале проходит VI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» (0+).
Об этом сообщают организаторы мероприятия. Имя событию дал знаменитый роман Ивана Шмелёва «Лето Господне». Судьба писателя была тесно связана с владимирской землей. В рамках фестиваля идут концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов.
Организаторами выступили администрация Владимирской области, Центр классической музыки, Международный центр колокольного искусства, администрация г. Суздаль и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Колокола вновь звучат со звонницы Спасо-Евфимиева монастыря и самой высокой колокольни города – колокольни Ризоположенского монастыря.
В 2019 году фестиваль посвящён памяти российского живописца, народного художника Российской Федерации Валерия Кокурина. Работы этого мастера украшают афиши фестиваля.
В шестом фестивале участвуют звонари из Архангельска, Волгограда, Москвы, Нижнего-Новгорода, Калуги, Череповца, Костромы, Иваново, Суздаля, а также из Вильнюса (Литва). Специальную программу уже показала Владимирская капелла мальчиков и юношей под управлением народного артиста России Эдуарда Маркина. Коллектив исполнил произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Танеева и других русских композиторов. Вечером 24 августа на Торговой площади любой желающий мог попробовать силы в мастер-классе по колокольным звонам от звонарей-участников фестиваля.
25 августа центр событий находится в Ризоположенском монастыре, рабоает ремесленная ярмарка.
Настоящим событием на шестом фестивале «Лето Господне» станет рождение колокола. Так называемую «народную плавку колокола» организуют истинные мастера своего дела – «Вольгинский Колоколец». Они убеждены, что величавая красота и мощь звучания колокола вновь будет символом России.
Вход свободный.