Попробовать себя в качестве звонаря может каждый.

Попробовать себя в качестве звонаря может каждый.24-25 августа в Суздале проходит VI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» (0+).Об этом сообщают организаторы мероприятия. Имя событию дал знаменитый роман Ивана Шмелёва «Лето Господне». Судьба писателя была тесно связана с владимирской землей. В рамках фестиваля идут концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов.Организаторами выступили администрация Владимирской области, Центр классической музыки, Международный центр колокольного искусства, администрация г. Суздаль и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Колокола вновь звучат со звонницы Спасо-Евфимиева монастыря и самой высокой колокольни города – колокольни Ризоположенского монастыря.В 2019 году фестиваль посвящён памяти российского живописца, народного художника Российской Федерации Валерия Кокурина. Работы этого мастера украшают афиши фестиваля.В шестом фестивале участвуют звонари из Архангельска, Волгограда, Москвы, Нижнего-Новгорода, Калуги, Череповца, Костромы, Иваново, Суздаля, а также из Вильнюса (Литва). Специальную программу уже показала Владимирская капелла мальчиков и юношей под управлением народного артиста России Эдуарда Маркина. Коллектив исполнил произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Танеева и других русских композиторов. Вечером 24 августа на Торговой площади любой желающий мог попробовать силы в мастер-классе по колокольным звонам от звонарей-участников фестиваля.25 августа центр событий находится в Ризоположенском монастыре, рабоает ремесленная ярмарка.Настоящим событием на шестом фестивале «Лето Господне» станет рождение колокола. Так называемую «народную плавку колокола» организуют истинные мастера своего дела – «Вольгинский Колоколец». Они убеждены, что величавая красота и мощь звучания колокола вновь будет символом России.Вход свободный.