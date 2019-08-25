Валерий Меладзе редко радует поклонников рассказами о своих наследниках. Однако иногда он все же раскрывает подробности личной жизни. В микроблоге продюсер показал снимок со своим старшим сыном Константином.

Валерий Меладзе редко радует поклонников рассказами о своих наследниках. Однако иногда он все же раскрывает подробности личной жизни. В микроблоге продюсер показал снимок со своим старшим сыном Константином.На фотографии певец сидит вместе с наследником на ступеньках в Московской школе управления "Сколково". Валерий Меладзе запечатлен в белой рубашке, темном пиджаке, светлых джинсах, а его 15-летний сын – в серой рубашке и темно-синих джинсах.В подписи к посту продюсер поведал, что его сын совсем не увлекается шоу-бизнесом и не ходит на концерты. "Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!", – поделился исполнитель.Одной из первых снимок прокомментировала супруга певца Альбина Джанабаева. Звезда оставила под семейной фотографией три сердечка. "Они у вас лучшие!", – обратился к певице один из пользователей.Многие комментаторы отметили, что сын вырос настоящим красавцем. "Костя такой красивый, весь в вас!", "Какой классный и красивый парень", "Весь в папу!", "Интересный парень! Успехов ему!", "Ничего себе, какой взрослый", – делились мыслями восхищенные пользователи.