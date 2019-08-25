Участники шествия противников саммита G7 пронесли по улицам Байонны 128 портретов президента Франции Эммануэля Макрона, которые они выкрали из мэрий по всей стране. Таким образом протестующие надеются обратить на себя внимание французского лидера.

Участники шествия противников саммита G7 пронесли по улицам Байонны 128 портретов президента Франции Эммануэля Макрона, которые они выкрали из мэрий по всей стране. Таким образом протестующие надеются обратить на себя внимание французского лидера.Сперва, чтобы не привлекать лишнего внимания полиции, протестующие несли портреты президента завернутыми в бумагу, лишь шедшие впереди активисты держали изображения Макрона открыто, некоторые из них были перевернуты вверх ногами. Кроме того, в руках манифестантов были лозунги, обвиняющие президента Франции в бездействии и нежелании решать актуальные проблемы страны.Организатором протестного марша в Байонне стало движение Anv-COP21. Его представители заявили, что пытаются донести до Макрона "крик о помощи", напомнив о климатических проблемах на планете, а также росте социального неравенства."Самое большое преступление — это радоваться небольшим шагам и довольствоваться заявлениями о намерении", — подчеркнули участники Anv-COP21, слова которых цитирует ТАСС.Они пообещали продолжить "снимать Макрона" со стен кабинетов мэрий, принуждая его таким образом к "смелым и необходимым действиям".Активисты движения воровали портреты Макрона из французских мэрий, в том числе из Биаррица, с начала текущего года. Им удалось добыть 128 портретов, при этом были задержаны 93 человека. Однако активисты заявляют, что портреты они не воруют, а "реквизируют", обещая вернуть их назад, когда увидят более решительные шаги французских властей в сфере экологии.