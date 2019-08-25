Против
экс-президента Украины будут инициироваться новые уголовные расследования.
Стало известно о новом преступлении, которое совершил Петр Порошенко.
Против
экс-президента Украины будут инициироваться новые уголовные расследования.
Стало известно о новом преступлении, которое совершил Петр Порошенко.
Как выяснилось, далеко не все сведения о его правонарушениях
политика были публично озвучены. Об этом заявил беглый нардеп Верховной Рады,
украинский предприниматель Александр Онищенко.
"По заявлению одного из представителей американского
бизнеса – Сэма Кислина, который озвучил, что Петр Алексеевич вывел из Украины
порядка 8 миллиардов долларов", – цитирует Онищенко "ПолитНавигатор". По его
словам, 800 миллионов гривен – это только то, какие убытки потерпела одна из
государственных систем – "ЦентрЭнерго". "На самом деле, я думаю, расследований
будет все больше и больше", – заключил народный депутат.
По его словам, дел будет очень много, потому что в свое время полностью погряз в коррупции и во всех отраслях "устраивал
бизнес". Также Онищенко заявил, что у него есть и новый компромат против экс-президента
Украины. При этом открывать ранее не афишированную информацию он отказался.
"Давайте я пока оставлю это в тайне. У меня есть
определенный козырь", – добавил нардеп. По его словам, ему ясна дальнейшая
судьба . "Мы не будем его добивать в настоящий момент", -
сжалился над политиком Онищенко. "Но, если кто-то с этим не справится, мы
всегда выложим козырную карту", – подчеркнул депутат.