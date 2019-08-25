Против экс-президента Украины будут инициироваться новые уголовные расследования. Стало известно о новом преступлении, которое совершил Петр Порошенко.

Противэкс-президента Украины будут инициироваться новые уголовные расследования.Стало известно о новом преступлении, которое совершил Петр Порошенко.Как выяснилось, далеко не все сведения о его правонарушенияхполитика были публично озвучены. Об этом заявил беглый нардеп Верховной Рады,украинский предприниматель Александр Онищенко."По заявлению одного из представителей американскогобизнеса – Сэма Кислина, который озвучил, что Петр Алексеевич вывел из Украиныпорядка 8 миллиардов долларов", – цитирует Онищенко "ПолитНавигатор". По егословам, 800 миллионов гривен – это только то, какие убытки потерпела одна изгосударственных систем – "ЦентрЭнерго". "На самом деле, я думаю, расследованийбудет все больше и больше", – заключил народный депутат.По его словам, дел будет очень много, потому что в свое время полностью погряз в коррупции и во всех отраслях "устраивалбизнес". Также Онищенко заявил, что у него есть и новый компромат против экс-президентаУкраины. При этом открывать ранее не афишированную информацию он отказался."Давайте я пока оставлю это в тайне. У меня естьопределенный козырь", – добавил нардеп. По его словам, ему ясна дальнейшаясудьба . "Мы не будем его добивать в настоящий момент", -сжалился над политиком Онищенко. "Но, если кто-то с этим не справится, мывсегда выложим козырную карту", – подчеркнул депутат.