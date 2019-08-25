Супруга
композитора и певца Игоря Николаева очень близко к сердцу восприняла смерть
Народной артистки России Александры Назаровой. Юлия Проскурякова без остановки
рыдала на похоронах знаменитости.
Супруга
композитора и певца Игоря Николаева очень близко к сердцу восприняла смерть
Народной артистки России Александры Назаровой. Юлия Проскурякова без остановки
рыдала на похоронах знаменитости.
После того, как из театра имени М.Н. Ермоловой вынесли
гроб с телом Назаровой, артистка эмоционально высказалась о ее уходе. Юлия
Проскурякова не смогла сдержать слез.
По словам супруги Николаева, она запомнила ее
удивительным человеком, которая открыто общалась с ней и раскрыла ей свою душу.
"Рассказала про Сашеньку (внучка Александры
Назаровой – Прим. ред.). Вообще, мы
очень хорошо побеседовали, и я влюбилась в нее не только как в актрису, но и
как в человека. Очень жаль, что ее больше нет. Но, конечно, в наших сердцах она
будет всегда", – цитирует Юлию Проскурякову Она добавила, что
актриса говорила ей, что хочет участвовать в каждом мгновении, что много
работает и боится не успеть всего задуманного.
Ранее певица высказалась о смерти Назаровой на
своей странице в Instagram. "Александра Ивановна была одной из моих
самых любимых Актрис, это женщина с нереально-солнечной энергией и стальным
стержнем внутри... во многих фильмах Вы были прекрасны, очень жаль, что мы не
познакомились раньше и я не успела увидеть Вас, ни в одном спектакле..." –
обратилась к покойной звезде Юлия Проскурякова.
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