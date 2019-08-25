Супруга композитора и певца Игоря Николаева очень близко к сердцу восприняла смерть Народной артистки России Александры Назаровой. Юлия Проскурякова без остановки рыдала на похоронах знаменитости.

Супругакомпозитора и певца Игоря Николаева очень близко к сердцу восприняла смертьНародной артистки России Александры Назаровой. Юлия Проскурякова без остановкирыдала на похоронах знаменитости.После того, как из театра имени М.Н. Ермоловой вынеслигроб с телом Назаровой, артистка эмоционально высказалась о ее уходе. ЮлияПроскурякова не смогла сдержать слез.По словам супруги Николаева, она запомнила ееудивительным человеком, которая открыто общалась с ней и раскрыла ей свою душу."Рассказала про Сашеньку (внучка АлександрыНазаровой – Прим. ред.). Вообще, мыочень хорошо побеседовали, и я влюбилась в нее не только как в актрису, но икак в человека. Очень жаль, что ее больше нет. Но, конечно, в наших сердцах онабудет всегда", – цитирует Юлию Проскурякову Она добавила, чтоактриса говорила ей, что хочет участвовать в каждом мгновении, что многоработает и боится не успеть всего задуманного.Ранее певица высказалась о смерти Назаровой насвоей странице в Instagram. "Александра Ивановна была одной из моихсамых любимых Актрис, это женщина с нереально-солнечной энергией и стальнымстержнем внутри... во многих фильмах Вы были прекрасны, очень жаль, что мы непознакомились раньше и я не успела увидеть Вас, ни в одном спектакле..." –обратилась к покойной звезде Юлия Проскурякова.Материал дополняется