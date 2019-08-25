Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева опубликова на своей странице в Instagram новый пост. Поклонники буквально обомлели от восторга после увиденного.

Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева опубликова на своей странице в Instagram новый пост. Поклонники буквально обомлели от восторга после увиденного.Под конец летнего сезона телеведущая "созрела" до "полуобнаженных" снимков. Она выложила серию кадров, на которых позирует в различных купальниках.Для фотосессии она отдала предпочтение в пользу классических цветов: черного, белого и бежевого. Стоит отметить, что все они слитные, тем не менее, они лишь подчеркивают достоинства звезды."Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике 😂 Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето 👌🏻 Какой образ 🔝, пишите в комментариях 😎 Фотограф от Бога @pavelvolyaofficial (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост супруга юмориста Павла Воли.Фанаты пришли в полный восторг. Их буквально сразила подтянутая фигура Утяшевой. Они не скупились на комплименты, расхваливая отдельно каждую часть ее загорелого тела."Тело-скульптура! Отточенная! Гармоничная и радующая глаз!", "Очень красивая! Особенно ноги!", "Какая стройненькая!", – отметили восхищенные фолловеры.