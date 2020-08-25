Средства пойдут на создание инфраструктуры, дорог, благоустройство территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, два года назад Новый банк развития БРИКС принял решение о предоставлении средств на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение культурного наследия девяти малых городов, имеющих историческое значение. Из Владимирской области в этот список включены Суздаль и Гороховец.Первый заместитель Губернатора Александр Ремига совершил рабочую поездку в Гороховецкий район. - Главная задача поездки – определить ключевые задачи и пути решения по развитию туристической отрасли Гороховецкого района, подготовить проект соответствующей «дорожной карты». Все наработки будут использованы при согласовании объектов с Фондом инвестиционных строительных проектов, - рассказал он.- Объём вложений в развитие города Гороховца суммарно может составить 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на создание инфраструктуры, дорог, благоустройство территорий. Хочу отметить – это комплексные мероприятия, которые позволят вывести внешний облик Гороховца на качественно новый уровень. Будут воссозданы памятники архитектуры, находящиеся в основной части, созданы пешеходные зоны.Глава районной администрации Дмитрий Наумов отметил, что по проекту БРИКС будет отреставрирован 21 объект. «- Это объекты культурного наследия федерального и регионального значения, социальные объекты, исторические здания. В проект также попадут 17 улиц и переулков в центре города.- В 2022-2023 году мы должны перейти к реставрации объектов. Размер софинансирования из регионального и федерального бюджетов составит около 500 млн рублей. Сроки сжатые, нам пришлось оперативно включиться в разработку проекта. «Дорожная карта» находится на контроле у Губернатора, – сообщил Александр Ремига.Также будут приняты меры по развитию туристической отрасли в Гороховце.