Состоялось внеочередное заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Камешковского района. На втором этапе районный Совет народных депутатов выбирал главу между Анатолием Курганским и Натальей Терентьевой.

Состоялось внеочередное заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Камешковского района. На втором этапе районный Совет народных депутатов выбирал главу между Анатолием Курганским и Натальей Терентьевой.В повестке дня - вопрос об избрании на должность главы администрации КамешкОвского района. Комиссия приняла единогласное решение - конкурс на замещение должности признали состоявшимся.Вячеслав Рыжов, глава Камешковского района:- Проходило также заседание комиссии по второму этапу по отбору кандидатов. По результатам второго этапа, оба участника: Курганский Анатолий Захарович и Терентьева Наталья Сергеевна допущены участвовать в конкурсе.Кандидаты представили свое видение концепции развития района и ответили на вопросы. Галина Зимина - председатель районного Совета ветеранов войны- высказалась от лица старост и лидеров общественных объединений.Галина Зимина, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов:- Даже в сёлах наш народ хочет красиво, уютно и, так скажем, приятно чтоб было. И не только в этом желание наших людей. А желание в том, чтобы город процветал.Кандидатура Анатолия Курганского была поддержана решением Президиума Регионального политического совета регионального отделения партии "Единая Россия" и одноименной фракцией в Совете. За Анатолия Курганского проголосовали 9 депутатов, два голоса "против", один воздержался. Вновь избранный глава администрации района поблагодарил депутатов райсовета за доверие.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- В Камешковском районе есть все для его развития. И мы будем сейчас с новыми силами совместно с нашей командой единомышленников развивать наш Камешковский район, город Камешково. Обустраивать, опираясь, конечно же, на взаиможействие с федеральными, областными структурами. Опираясь на союз с нашей общественностью, с бизнес-сообществом. И, опираясь, конечно, на наших жителей.Уже проведены работы по модернизации уличного освещения, ремонту улично-дорожной сети и благоустройству общественных пространств. Город и близлежащие территории будут модернизироваться и дальше, пообещал Анатолий Курганский.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".