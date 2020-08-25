Во Владимире открылась ярмарка "Дары Белоруссии". Здесь жители и гости города могут приобрести различную продукцию, даже на самый взыскательный вкус.

Во Владимире открылась ярмарка "Дары Белоруссии". Здесь жители и гости города могут приобрести различную продукцию, даже на самый взыскательный вкус.От изобилия продукции даже у гурманов разбегаются глаза. Только колбас огромный выбор: вареная, рубленая, ветчина из печи и, конечно, сардельки и сосиски. Есть колбасные изделия и для детей. Они готовятся по специальному рецепту. Особое место занимает национальное белорусское изделие- Сальтисон.Наталья Желязкова, продавец:- Наша колбаска изготавливается из натуральных продуктов. Она у нас срок имеет небольшой. Потому что из натуральных продуктов. Изготавливается колбаска по бабушкиным и дедушкиным рецептам.Здесь же - и большой выбор ароматного сыра, топленого масла, сметаны и сладостей. Вся продукция изготовлена по ГОСТУ, поэтому она не только вкусная, но и полезная. Товары белорусских производителей уже давно полюбились владимирцам.Анджела, продавец:- Наша визитная карточка- это "Белорусское золото", "Черный принц". Очень вкусно! Он не со вкусом топленого молока, а он из топленого молока. Все натуральное, чтобы человек попробовал, получил удовольствие и пришел к нам еще.Даров Белоруссии хватит всем. Выставка на площадке перед Экспоцентром будет работать по 30 августа включительно.Юлия Болдина, Илья Хлудов. Вести-Владимир.