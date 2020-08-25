Владимир Сипягин: Детям во Владимирской области должно быть максимально комфортно приступить к учёбе 1 сентября

24 августа Губернатор Владимир Сипягин по видеоконференцсвязи провёл заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции. В мероприятии приняли участие члены штаба, руководители органов исполнительной власти и структурных подразделений областной администрации, органов местного самоуправления.О работе школа рассказала директор Департамента образования Ольга Беляева. Большинство муниципальных общеобразовательных учреждений региона с 1 сентября планирует осуществлять учебный процесс очно с применением дистанционных технологий. Около половины муниципальных школ намерены вести очное обучение по всем предметам. Так, в Суздальском районе все школы будут работать только в очном режиме. В Коврове, скажем, ОБЖ, МХК, ИЗО, музыка будут преподаваться в дистанционной форме, остальные предметы – очно.Во всех школах 1 сентября пройдут торжественные линейки, которые будут проведены преимущественно для первых и выпускных классов по параллелям на улице. На линейках смогут присутствовать родители первоклассников, но обязательно в масках. В школах, где учится менее 100 человек, планируется проведение торжественных линеек для всех классов по графику на улице. Во всех классах 1 сентября пройдут классные часы, которые в этом году будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Занятия начнутся со 2 сентября с учётом соблюдения требований Роспотребнадзора.Что касается дополнительного образования и внеурочной деятельности, здесь реализация образовательных программ в большинстве школ будет вестись в смешанной форме с преобладанием дистанционного обучения на платформе СЭДО.