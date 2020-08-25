Ситуация в Белоруссии остается напряженной. Ни сторонники президента Александра Лукашенко, ни оппозиционеры не собираются сдаваться. Чем могут закончиться протесты, рассудил эксперт.

Ситуация в Белоруссии остается напряженной. Ни сторонники президента Александра Лукашенко, ни оппозиционеры не собираются сдаваться. Чем могут закончиться протесты, рассудил эксперт.Массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии 9 августа после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, действующего главу государства поддержали более 80% граждан.С такими результатами не согласились многие жители страны. Они обвинили власти в фальсификации итогов голосования. Десятки тысяч людей вышли на улицы с национальными флагами и потребовали отставки нынешнего президента.В некоторых городах сотрудники силовых ведомств жестко подавляли митинги. Многие граждане пострадали во время задержаний. Другие демонстранты пожаловались на избиения и нечеловеческие условия в изоляторах.Масштаб протестов с тех пор только увеличился. Работники нескольких крупных белорусских предприятий объявили забастовку. В связи с этим властям пришлось минимизировать насилие, отметил журналист Дмитрий Кузнец. На недавних митингах обошлось без задержаний.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНесмотря на это оппозиция так и не отказалась от своих главных требований – провести повторные выборы и освободить политзаключенных. Противники Лукашенко собираются и дальше выходить на улицы и устраивать стачки на заводах."В этом случае, как правило, режимы склонны вновь вернуться к насилию", – выразил мнение эксперт.Кузнец предположил, что демонстранты будут и дальше отстаивать свои интересы, от чего финансовое положение властей только ухудшится. Александр Лукашенко не сможет платить деньги силовикам. Для него останется только один вариант – попросить о помощи Россию.