Александр Лукашенко дал 15-летнему сыну Николаю оружие. Юристы оценили законность экипирования несовершеннолетнего.

Александр Лукашенко дал 15-летнему сыну Николаю оружие. Юристы оценили законность экипирования несовершеннолетнего.23 августа надолго останется в памяти белорусов. В этот день они организовали митинг. По проспекту Независимости шли порядка 250 тысяч человек. Сначала Александр Лукашенко наблюдал за происходящим с высоты, пролетая на вертолете вместе с сыном Николаем.Когда протестующие покинули территорию возле Дворца Независимости, президент приземлился и поблагодарил силовиков за защиту резиденции. Рядом с Лукашенко в те минуты находился экипированный наследник. Коля держал в руках ружье, вероятно, защищая отца от потенциальных угроз.Многие посчитали странным, что Лукашенко вооружил сына. Эксперты же решили разобраться, законны ли действия президента.Юрист Олег Гулак пояснил, что, согласно законодательству Белоруссии, давать в руки ружье несовершеннолетним можно, ведь бывают случаи, когда дети занимаются сборкой-разборкой автоматов.Но! Если рассматривать произошедшее возле Дворца Независимости, то такие действия нарушают кодекс о браке и семьи Белоруссии и закон о правах ребенка, а значит, влекут за собой проблемы с родительскими правами. Однако маловероятно, что Лукашенко понесет за это наказание.