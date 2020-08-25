«Ларгус» и «Калина» столкнулись возле Центрального парка. Авария с пострадавшими произошла утром 25 августа на пересечении улицы Мира и Батурина. Как сообщают очевидцы ДТП в

«Ларгус» и «Калина» столкнулись возле Центрального парка. Авария с пострадавшими произошла утром 25 августа на пересечении улицы Мира и Батурина. Как сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по улице Мира, совершал поворот к Центральному рынку, а в это время с улицы Батурина на мигающий желто-красный сигнал светофора на большой скорости ехал