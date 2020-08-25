Двое детей семи и 10 лет врезались на внедорожнике в частный дом в Челябинской области. Инцидент произошел на федеральной магистрали М-5 Урал. Родители вышли из машины, чтобы ..

Двое детей семи и 10 лет врезались на внедорожнике в частный дом в Челябинской области. Инцидент произошел на федеральной магистрали М-5 "Урал".Родители вышли из машины, чтобы сфотографироваться на фоне живописного пейзажа. В это время один из детей снял японский Toyota Hilux с ручного тормоза, после чего автомобиль скатился с горы. Машина была серьезно повреждена, а дети получили ушибы и сотрясение мозга и были госпитализированы в больницу,