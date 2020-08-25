Борьба с мусором давно стала одной из важнейших и острых социальных тем. Экологи и эксперты рассказали, какие правила надо соблюдать, чтобы покупать продукты в наиболее экологичной таре и минимизировать вред природе от использованных упаковок приобретенных товаров.

Борьба с мусором давно стала одной из важнейших и острых социальных тем. Экологи и эксперты рассказали, какие правила надо соблюдать, чтобы покупать продукты в наиболее экологичной таре и минимизировать вред природе от использованных упаковок приобретенных товаров.В Москве работает , по которой горожане сами сортируют на полезные компоненты и смешанный, не пригодный к переработке мусор. Но ведь количество такого мусора каждый из нас может сократить еще на этапе похода в супермаркеты."Если хотите нанестинаименьший вред окружающей среде, складывайте овощи и фрукты в свою тару, -советует руководитель экопроекта"Молодой Гвардии Единой России" "С любовью к планете" в Московской областиДиана Алумянц. – Стоит однажды приобрести сумки, авоськи и мешочки, а такжеемкости для хранения, и они послужат долгие годы в отличие от любой другойзаводской упаковки".Если говорить о самой экологичной таре – это однозначностекло. Перерабатывается бесконечное множество раз, не взаимодействует спродуктами питания. То же самое можно сказать про жесть, алюминий. Также болееэкологичная тара, продолжает эксперт, – это та, что произведена из вторичногосырья – на ней будет нарисован круглый или треугольный знак со стрелками. Такаяупаковка перерабатывается снова и снова, на нее затрачивают гораздо меньшересурсов, и производство наносит меньший вред.Любую тару после использованиянужно очистить от остатков пищевых продуктов. Затем сдать либо на профильныепредприятия, либо поместить в синий контейнер, куда следует складывать любыеполезные для переработки компоненты (стекло, металл, пластик, картон и т.д.)"В гипермаркеты иларьки можно ходить со своими фруктовками, это тканевые многоразовые мешочки, вкоторые без проблем можно класть продукты и также взвешивать, как и вфасовочном пакете, – соглашается руководительобщественной организации "Мусора.Больше.Нет" Карина Ивченко. – Продавцыуже нормально реагируют, а в некоторых торговых сетях такие фруктовки даже естьв продаже на кассе".В ларьки с орехами и сухофруктами можно ходить со своимимногоразовыми баночками, продавец просто должен сбросить на весах вес тары ивзвесить чистый продукт. Так делали еще до массового внедрения одноразовыхпакетов, проблем ни у кого не возникало, просто почему-то потом мы решили, чтоэто неудобно.Сейчас также появляются магазины без упаковки, как офлайн, так ионлайн, и с доставкой на дом. Такие магазины закупают крупы, орехи, маслабольшими объемами и разливают покупателю в его тару, если заказываешь доставку,то при приезде на дома все пересыпается в тару клиента.Эксперты советуют повозможности покупать товары в той упаковке, которую можно потом сдать напереработку."Идеально экологичная упаковка – та, которой нет, илимногоразовая, – считает менеджерпроектов по устойчивому развитию Rubbermaid Commercial Products ПолинаКособокова. – Например, если вы покупаете один грейпфрут, его смело можноне упаковывать, дополнительный пакет никак не повлияет на доступ микробов ивирусов к мякоти фрукта – дома вы в любом случае его помоете и съедитеочищенным".А имея с собой тканевый или сетчатый мешочек-фруктовку, можно делатьболее экологичный выбор и не брать огурцы на подложке. На американскихконтейнерах для раздельного сбора отходов часто пишут"Bottles&Cans" -"Бутылки/банки". Этот идеально короткийответ на то, какая упаковка перерабатывается в 95% случаев, актуален и вРоссии.Если есть вариант купить молоко в тетра-пак или молоко впластиковой бутылке – выбирайте бутылку. Кетчуп, майонез и джем встречаются баночках,у которых точно больше шансов быть переработанными. В упаковке не должно бытьостатков продукта, для этого ее надо ополоснуть."С собой в магазин можно взять сетки для овощей и фруктов,льняные пакетики для орешков и хлеба, многоразовые контейнеры и стаканы для едынавынос, – рассказывает генеральныйдиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова. – Конечно,таким образом почти невозможно приобрести жидкие и "мокрые" товары в магазине.При возможности стоит выбирать упаковку, которая перерабатывается. Например,стекло или пластик с маркировкой PET. После использования упаковку необходимосполоснуть и высушить".По словам эксперта, во многих магазинах уже начинают бороться заэкологию. Это поддерживает лояльность потребителей,которые стремятся уменьшить вред окружающей среде. Например, в Uniqlo уточняют,нужен ли покупателю пакет, а на кассе продают хлопковые авоськи. В "Азбукевкуса" также можно найти многоразовые шопперы, а в "Пятерочке" – сетчатые мешочкидля весовых товаров."Во время шоппинга все чаще покупатели задумываются об экологичностиупаковки товаров, – говорит исполнительный директор сервисадоставки продуктов и товаров SaveTime Дмитрий Дорошенко. – Издесь нужно учитывать два фактора: не только сохранность продуктов или бытовыхвещей, но и экологию производства, возможность переработки и влияние наокружающую среду в целом.Упаковка из стекла считается наиболее экологичной. Втакой таре продукция хранится долго под герметичной крышкой, не теряя своихсвойств. Что касается пластика, в котором продается большинство напитков, тосовременные технологии позволяют переработать емкости без вреда для окружающейсреды.Бумажный пакет разлагается быстреепластикового, и пользуется большим спросом среди наших клиентов. Мы ввели дажеотдельную услугу – упаковка заказа в бумажные пакеты. Часто мы слышим просьбынаших покупателей использовать как можно меньше полиэтилена при формированиизаказа, что говорит о хорошей тенденции экологически ответственного потребления".Нобольшинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего ходить в магазин схолщовыми сумками: они прочные, многоразовые и подлежат переработке.