Личность погибшего устанавливается

В 00-03 25 августа 2020 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, СНТ «Точмаш», ул. 4-я Линия, уч. 89. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 16 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший человек. Личность устанавливается. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек.Фото ГУ МЧС по Владимирской области