Все 366 общеобразовательных организаций области готовы к выполнению санитарно-эпидемиологических требований

Губернатор Владимирской области в своей группе Вконтакте сообщил о готовности всех 366 общеобразовательных учреждений региона к началу нового учебного года. Под этим, Владимир Сипягин подразумевает в первую очередь выполнение СП 3.1/2.4.3598-20 (санитарно-эпидемиологических требований), которые будут действовать до 1 января 2021 года.В этом учебном году в школах не будут проводить массовые мероприятия, на входе в учебное заведение должны быть установлены антисептики для обработки рук, а в зданиях использоваться обеззараживатели воздуха. Работники школьных столовых должны будут использовать маски и перчатки.За каждым классом в школедолжен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. А график звонков в школе должен минимизировать контакты обучающихся.Соблюдение этих требований вполне реально для школ с небольшой загрузкой. Как будут выходить из положения школы с двухсменным графиком обучения, в которых количество учеников переваливает за тысячу, пока не совсем понятно.