В ответ на жалобу от владимирцев на невывоз мусора, которая поступила на наш вестийный номер whatsapp +7-919-019-62-62, получен ответ от компании «Биотехнологии».

ответ на жалобу от владимирцев на невывоз мусора, которая поступила нанаш вестийныйномерwhatsapp +7-919-019-62-62, получен ответ от компании «Биотехнологии».«Крупногабаритные отходы мы вывозим, -отаетили нам. -Как и положено по СанПиН не реже 1 раза в 7 дней. Крупногабаритные отходы -атрац и деревяшки должны увезти в ближайшее время. Строительный мусор в мешках - мы не возим. Вот письмо, которое мы писали в администрацию, в том числе и по Кирова, 22».подтверждение этих слов нам переслали и фотографию, на которой остались только мешки со строительным мусором. Надо отметить, что вопрос с ним действительно не простой. По правилам строительный мусор категорически нельзя выбрасывать в общие контейнеры и рядом с ними — тоже.Виновных жителей в этом случае ожидает административный штраф.Напомним, что жители дома №22 на улице Кирова . По их словам, крупногабаритный мусор не убирали 6 дней. Ведь такие свалки появляются периодически, на протяжении 8 месяцев.