Мужчина оговорил гражданина, чтобы отомстить за сделанное ему замечание.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.В дежурную часть отдела полиции обратился 34-летний житель города Коврова с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Потерпевший пояснил, что был избит на территории рынка гражданином, с которым у него произошел конфликт. При написании заявления мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.По факту умышленного причинение легкого вреда здоровью отделом дознания МО МВД России «Ковровский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ.Однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что гражданин, на которого указал потерпевший как на лицо, причинившее ему телесные повреждения, к совершению преступления не причастен.Ковровчанин сознался, что сообщил полицейским заведомо ложные сведения, и пояснил, что хотел отомстить мужчине за сделанное ему замечание.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.