Психолог Натали Соболева высказалась о характере главной оппонентки президента Белоруссии Светлане Тихановской. Она отметила, что политик обладает силой и потенциалом, необходимыми для авторитетного положения в любой сфере деятельности.

высказалась о характере главной оппонентки президента Белоруссии Светлане Тихановской. Она отметила, что политик обладает силой и потенциалом, необходимыми для авторитетного положения в любой сфере деятельности.По словам собеседницы "Дни.ру",Светлана Тихановская не обращается к чьим-то чужим взглядам, учениям илижизненной философии. "Она сама черпает мудрость из неистощимого источникаи живет исключительно в соответствии с собственными убеждениями и представлениями",– считает психолог.Натали Соболева заявила, что такие люди, как правило, пользуются уважением и занимают ответственныепосты. "Ее огромное преимущество – это проницательность исообразительность, благодаря которым Светлана Тихановская легко сталапопулярной", – сказала эксперт. Главная конкурентка Александра Лукашенконеобычайно восприимчива к таким моментам, на которыебольшинство других людей редко обращают внимание."Светлана Тихановская чувствует себяабсолютно некомфортно до тех пор, пока не расставлены все точки над i. Она слишком дотошна в деталях и считает, что на все должныбыть свои причины и обоснования. Именно поэтому она записала видеообращение клидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу АлександраЛукашенко на выборах президента. Она просит руководителей европейскихгосударств "поддержать пробуждение Белоруссии" и не признаватьрезультаты президентских выборов", – констатировала специалист.17 Авг 2020 в 1:20 PDTПри этом, по мнению психолога, впостоянной погоне за знаниями и в стремлении разрешить внутренние конфликтыСветлана Тихановская зачастую попадает в неприятные ситуации, которых можнобыло бы избежать. "Но, как правило, все это случалось в молодости. Сейчасона крепко встала на ноги, осознала свой могучий потенциал и связанную с нимответственность и, не отклоняясь, идет по избранному пути", – отметилаСоболева.Так, четко понимая свою силу,Светлана Тихановская не боится создавать Национальный координационный советБелоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. "Организация объявитновое демократическое голосование, в котором примут участие международные наблюдатели",– добавила Соболева.Она подчеркнула, что, несмотря на потенциал, Светлана Тихановская в любом случае остаетсяженщиной и мамой, и некоторые стороны супружеской жизни представляют для неесерьезную проблему. "Одна из главных трудностей заключается в том, чтоСветлана боится потерять личную свободу, вступая в брак. Свобода для нее важна,она ценит ее превыше всего и подчас даже выше счастливых любовных отношений",– заявила эксперт.Это не помешало политику создать семью. "Но остается большая вероятность проблем, касающихся брака, интимнойжизни или детей. Партнер Светланы Тихановской должен научиться справлятьсяс ее силой, не занимая при этом оборонительную позицию, которая можетвосприниматься ею как провокация. Для нее очень важно и чрезвычайно сложнонайти себе подходящего партнера, с которым Светлана Тихановская сможет непритворяться и быть самой собой", – заключила психолог.