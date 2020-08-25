Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал, что общественная поддержка плененных в Ливии социологов дала положительный результат. Поэтому Максим Шугалей и Самер Суэйфан смогут вернуться домой уже совсем скоро.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевичрассказал, что общественная поддержка плененных в Ливии социологов далаположительный результат. Поэтому Максим Шугалей и Самер Суэйфан смогутвернуться домой уже совсем скоро.С 2019 годаобщественники, политики, знаменитости, социологи проводили одиночные пикеты уливийского посольства в Москве. Они требовали освободить россиян из плена ПНС.Акции не прошли даром."Сегодняу меня состоялись переговоры сразу с несколькими известными западнымиобщественными деятелями, и они дали мне понять, что наше дело сдвинулось смертвой точки", – рассказал Малькевич. Он такжеотметил, что раньше старался не делать прогнозов по этому поводу, но теперьуверен: его коллеги смогут вернуться домой. По его словам, ситуация в Ливииизменилась: ПНС теряет власть, ливийцы митингуют.Люди выходятна улицы и выступают против беспредела со стороны боевиков ПНС, коррупции вовластных кругах, нищеты среди простых граждан. "Причембандитизмом занимаются уже даже не местные, а "завозные" сирийские боевики.Глубочайшая коррумпированность руководства ПНС и то, что экономика целиком иполностью перенацелилась на работу в интересах другого государства, —привело к обнищанию населения", – отметил общественник.Тем временемо Шугалее уже знают многие. В Ливии он стал очень популярен, несмотря на то,что более года находится в тюрьме. Весомой фигурой он стал и для европейскогообщества."Поэтому, по моим ощущениям, мы движемся кразвязке. И ждем добрых вестей в самые ближайшие дни. Скажу за себя, я оченьрассчитываю на скорое возвращение моего друга и коллеги Максима Шугалея домой",– подытожил глава Фонда защиты национальных ценностей.Напомним,Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, чтобы провести социологическоеисследование. В мае 2019-го их схватили боевики RADA. Более года социологовнезаконно удерживают в тюрьме "Митига", которую контролируют террористы той жегруппировки во главе с Абд аль-Рауфом Каррой.Данноебандформирование подчиняется главе "МВД" ПНС Фатхи Башаге. На днях сталоизвестно, что с началом протестных акций в Триполи он улетел в Турцию.