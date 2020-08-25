Планируется трудоустроить более 700 человек.

На борьбу с безработицей выделены дополнительные средства. Об этом журналистам рассказал директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.- На сегодняшний день в центрах занятости населения региона на учёте стоит 32 тысячи человек. 30 тысяч из них – признаны безработными. Максимальное пособие – 12130 рублей – получают более 12,5 тысяч безработных, ставших таковыми после 1 марта. К слову, повышенные выплаты для этой категории безработных сохранятся до 1 октября, - рассказал директор Департамента труда и занятости населения. Он также отметил, что около 11 тысяч человек в регионе получают минимальное пособие по безработице. Это люди, которые до пандемии не были трудоустроены официально.Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление № 538 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Владимирской области».Общий объём финансирования мероприятий программы, направленной на стабилизацию ситуации на региональном рынке труда, составит более 34 млн рублей, из них свыше 33,8 млн рублей – средства федерального бюджета.- Предполагается, что в программе примут около 80 предприятия региона. Планируется трудоустроить более 700 человек, – уточнил Андрей Григорьев.Деньги пойдут на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также для безработных граждан. Также предприятиям будут возмещаться расходы на частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения.