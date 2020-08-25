Конкурс «Открытая вода-2020» Армейских международных игр во Владимирской области открылся водным парадом.

Конкурс «Открытая вода-2020» Армейских международных игр во Владимирской области открылся воднымпарадомПо рекепарадном строю прошли катера, речные звенья паромов и другая техника, управляемая участниками состязаний. Завершил парад пролёт вертолётов Ми-24, сообщила пресс-служба Западного военного округа.Ранее участников Международных Армейских Игр-2020 из Китая, Вьетнама, Узбекистана и Беларуси, более 150 человек.Все делегации представляют инженерные войска своих стран. Китайская команда отправится в Муром для участия в конкурсе "Открытая вода", остальные три команды составят конкуренцию российской в конкурсе "Безопасный маршрут". Понтонно-переправочные подразделения будут мериться силами на полигоне «Вантовый» с 28 августа по 5 сентября.Организаторы обещают шесть зрелищных этапов: от инженерной разведки боем до паромной переправы танков. Гости приехали только с чемоданами, без военной техники - ее традиционно предоставляет принимающая сторона.