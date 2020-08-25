На пожаре нашли тело мужчины. Трагический случай произошел минувшей ночью в микрорайоне Юрьевец. В СНТ «Точмаш» загорелся заброшенный дачный домик на улице 4-ая линия. Огнеборцы

На пожаре нашли тело мужчины. Трагический случай произошел минувшей ночью в микрорайоне Юрьевец. В СНТ «Точмаш» загорелся заброшенный дачный домик на улице 4-ая линия. Огнеборцы оперативно прибыли на место пожара и потушили огонь. Площадь возгорания составила 16 кв.м, к тушению привлекались 8 человек и 3 единицы техники. В ходе тушения огня пожарными было найдено тело