Открыв коробку, потерпевшая обнаружила, что в ней вместо лекарства находится упаковка с лапшой быстрого приготовления...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 31-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерок», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве с заявлением обратилась 79-летняя жительница района Выхино-Жулебино. Со слов потерпевшей, в начале августа ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей медучреждения. Она сообщила, что у пенсионерки плохие анализы крови и ей поставили предварительный диагноз – онкология. Незнакомка перевела звонок на специалиста онкоцентра, который предложил приобрести имеющееся в наличии дорогостоящее лекарство. Пожилая женщина согласилась и передала 300 тысяч рублей прибывшему курьеру. Мужчина привез коробку, которую положил в холодильник, сообщив, что ее сутки нельзя открывать.После ухода курьера женщина стала внимательно изучать полученный чек и увидела в нем множество грамматических ошибок, что ее насторожило. Открыв коробку, потерпевшая обнаружила, что в ней вместо лекарства находится упаковка с лапшой быстрого приготовления.С аналогичными заявлениями обратились еще две пожилые местные жительницы, которые сообщили, что стали жертвами мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маресьева задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину, выполняющего роль курьера по доставке товара потерпевшим. В коробках вместо обещанных лекарств находились упаковки лапши и печенья.По данным фактам следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18