Обеспечить чистоту и прозрачность грядущих сентябрьских выборов. Такую цель поставила перед собой Общественная палата Владимирской области. На очередном заседании общественники обсудили

Обеспечить чистоту и прозрачность грядущих сентябрьских выборов. Такую цель поставила перед собой Общественная палата Владимирской области. На очередном заседании общественники обсудили организацию общественного наблюдения на предстоящих выборах. В следующем месяце в регионе пройдёт 71 компания по выборам в представительные органы. 2 тысячи кандидатов будут бороться за 779 мандатов. Вице-спикер ЗакСобрания Роман Кавинов отметил, что далеко