Президент России Владимир Путин заявил главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову о необходимости взять под контроль работу коллекторов. По словам главы ..

Президент России Владимир Путин заявил главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову о необходимости взять под контроль работу коллекторов. По словам главы государства, их деятельность в отношении граждан порой "переходит все границы".Путин обратился к Аристову с поручением проработать идеи по решению этой проблемы. Российский лидер также поручил главе ФССП найти способы увеличить численность приставов. Он отметил, что служба нуждается в дополнительном финансировании, передает .