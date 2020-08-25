25 августа в Ленинском районном суде начался судебный процесс над водителем, сбившим 9-летнего Диму Куропаткина. Напомним, трагедия произошла 28 мая на Нижней Дуброве. Мальчика сбила иномарка,

25 августа в Ленинском районном суде начался судебный процесс над водителем, сбившим 9-летнего Диму Куропаткина. Напомним, трагедия произошла 28 мая на Нижней Дуброве. Мальчика сбила иномарка, когда он переходил дорогу по «зебре». Машина двигалась со скоростью 60 км/ч, и прокуратура пришла к выводу, что у водителя была возможность остановиться. Но в нарушение правил владелец иномарки не стал снижать