Преступник воспользовавшись тем, что работница кафе отвлеклась, забрался на барную стойку и похитил из кассы более 10 тысяч рублей.

21 августа в полицию поступил сигнал из кафе, расположенного по улице Вокзальной областного центра. Преступник воспользовавшись тем, что работница кафе отвлеклась на выполнение заказа, забрался на барную стойку и похитил из кассы более 10 тысяч рублей.Полицейские, опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в заведении. По составленной фотоориентировке вор вскоре был задержан. Им оказался 34-летний ранее судимый уроженец Кемеровской области. В содеянном он сознался. У задержанного полицейские изъяли 8 тысяч рублей, остальное он успел потратить.Сейчас преступник заключен под стражу, сообщают в региональном УМВД