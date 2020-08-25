Последнее время мировое сообщество обсуждает поведение президента Александра Лукашенко. Зарубежные политологи увидели в образе белорусского лидера скрытый смысл.

Последнее время мировое сообщество обсуждает поведение президента Александра Лукашенко. Зарубежные политологи увидели в образе белорусского лидера скрытый смысл.Политическая обстановка в Белоруссии напряжена до предела. К счастью, кровопролитие на улицах сошло на нет, однако президент Александр Лукашенко ведет себя так, будто страна находится на пороге войны.На днях пользователей Сети по всему миру всполошило видео, на котором Батька в бронежилете и с автоматом в руках демонстрирует свою готовность лично вступить в противостояние с собственным народом. На опубликованных кадрах можно заметить и 15-летнего сына президента, который тоже был в полном обмундировании.Зрелище получилось настолько комичным, что многие поставили под сомнение серьезность намерений Лукашенко, передает . В телеграм-каналах писали, что Батьку чуть ли не подставили засланные политтехнологи, которые заставили президента мирной республики выглядеть свихнувшимся диктатором.Американский политолог Эндрю Корыбко увидел в образе Лукашенко скрытый смысл. Эксперт сравнил автомат в руках белорусского лидера с политическим весом самого Батьки, пишет .По мнению Корыбко, в случае применения оружия оно оказалось бы бесполезным, что указывает на неэффективность диктатуры Батьки. Эксперт добавил, что это разрушает образ сильного правителя, который Лукашенко "продавал" народу на протяжении почти тридцати лет.