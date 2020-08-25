Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ предотвратить массовые беспорядки Белоруссии. Политик порекомендовал коллеге Александру Лукашенко провести повторные выборы главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ предотвратить массовые беспорядки Белоруссии. Политик порекомендовал коллеге Александру Лукашенко провести повторные выборы главы государства.Украинский лидер отметил, что новое голосование могло бы положить конец акциям протеста. По его словам, повторные выборы должны быть честными и открытыми, чтобы любой желающий мог выдвинуть свою кандидатуру.В Министерстве иностранных дел Белоруссии назвали совет Зеленского неуместным. Пресс-секретарь Анатолий Глаз напомнил, что лидер Незалежной сам еще не справился со всеми проблемами в государстве, а, значит, он не может навязывать свой негативный опыт.С позицией ведомства согласился публицист Борис Рожин. Он рассказал, что Владимир Зеленский обещал соотечественникам прекратить войну и отправить своего предшественника Петра Порошенко за решетку, но так и не сделал этого.Также эксперт обратил внимание, что политик часто избегает неудобных вопросов. Вместо четкого ответа Зеленский предпочитает отшучиваться или же "нести чепуху". Этим президент показывает, что он совсем не компетентен."Поэтому было бы странным, чтобы Лукашенко послушал человека, который зависит от команд из Вашингтона", – цитирует Рожина Life.ru. Белорусский лидер зарекомендовал себя как политик субъектный, обладающий своим мнением.16 Авг 2020 в 7:55 PDTДругой политолог Геворг Мирзаян заявил, что Киев получает большие деньги за "идеологическое окормление белорусских протестов". Эксперт отметил, что Украину хотят сделать посредником между оппозицией в Белоруссии и Евросоюзом.