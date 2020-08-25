Появилась информация о том, что культовый отечественный боец Федор Емельяненко может завершить карьеру. По данным СМИ, последний поединок знаменитого спортсмена должен пройти в ..

Появилась информация о том, что культовый отечественный боец Федор Емельяненко может завершить карьеру. По данным СМИ, последний поединок знаменитого спортсмена должен пройти в столице.Ранее Емельяненко говорил о нескольких боях, в которых планировал участвовать в обозримом будущем. Не исключено, что планы спортсмена изменились, пишет .