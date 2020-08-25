Общий объем финансирования составит более 34 млн рублей.

Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление № 538 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Владимирской области».Деньги пойдут на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также для безработных граждан. Также предприятиям – участникам программы будут возмещаться расходы на частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения (что подразумевает введение режима неполного рабочего времени, временную остановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).Общий объём финансирования мероприятий программы, направленной на стабилизацию ситуации на региональном рынке труда, составит более 34 млн рублей, из них свыше 33,8 млн рублей – средства федерального бюджета.