В Краснодарском крае горит природный заповедник Утриш. Потушить пожар пытаются не только сотрудники МЧС, но и туристы.

В Краснодарском крае горит природный заповедник "Утриш". Потушить пожар пытаются не только сотрудники МЧС, но и туристы.Около тысячи местных жителей и туристов эвакуировали из районов, которые пострадали от лесных пожаров. Огонь уничтожил свыше 80 гектаров леса и распространяется по другим территориям очень быстро.Несмотря на многочисленные усилия, избавиться от пламя пока не получилось. На тушение пожара отправлено более 200 человек, а также 21 единица техники. Подвоз воды осуществляется постоянно. В этом помогают простые граждане.В Сети появилось видео очевидцев пожаров. "Прощай, "Утриш", – комментируют туристы. На опубликованных кадрах также видно, что техника с трудом добирается в горную местность, а из-за дыма практически не видно небо. Из-за сложившейся ситуации кажется, что авиация – единственное спасение.На данный момент в Краснодарском крае действует режим ЧС. Всего в регионе зафиксировано 75 действующих лесных пожаров.