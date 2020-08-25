Программу по созданию комфортной городской среды необходимо распространить и на сельские территории. Такое предложение прозвучало в ходе визита Ольги Хохловой в Вязниковский район. ( г.

Программу по созданию комфортной городской среды необходимо распространить и на сельские территории. Такое предложение прозвучало в ходе визита Ольги Хохловой в Вязниковский район. ( г. Вязники ) Цель приезда сенатора – ознакомиться с реализацией проекта «Единой России» «городская среда». Среди точек посещения — парк около центра культуры и отдыха «Спутник» в Вязниках. По инициативе молодежи