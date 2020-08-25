О готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году доложила директор Департамента образования Ольга Беляева.

О готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году доложила директор Департамента образования Ольга Беляева на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, которое 24 августа провел губернатор области по видеоконференции.По словам Ольги Беляевой, На все 366 общеобразовательных организаций готовы встречать учеников.Теперь на входе в школы будут проводиться ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией учащихся и их родителей, сотрудников. Приобретено дезинфицирующее оборудование и средства для гигиенической обработки рук. Дозаторы антисептиков установлены при входе в школы, в столовую и туалетные комнаты. Педагоги и обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты.Чтобы уменьшить контакты учащихся, за каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет. Предусмотрена организация перемен с учётом максимального разведения детей в рекреациях школ. В большинстве образовательных организаций предусмотрены дополнительные входы в здание.