О готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году доложила директор Департамента образования Ольга Беляева.
О готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году доложила директор Департамента образования Ольга Беляева на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, которое 24 августа провел губернатор области по видеоконференции.
По словам Ольги Беляевой, На все 366 общеобразовательных организаций готовы встречать учеников.
Теперь на входе в школы будут проводиться ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией учащихся и их родителей, сотрудников. Приобретено дезинфицирующее оборудование и средства для гигиенической обработки рук. Дозаторы антисептиков установлены при входе в школы, в столовую и туалетные комнаты. Педагоги и обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Чтобы уменьшить контакты учащихся, за каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет. Предусмотрена организация перемен с учётом максимального разведения детей в рекреациях школ. В большинстве образовательных организаций предусмотрены дополнительные входы в здание.