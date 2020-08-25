Гости пожелали ветерану долгих лет жизни, здоровья, бодрости духа и отличного настроения...

18 августа исполнилось 90 лет ветерану органов внутренних дел Илье Никоноровичу Стрельцову.Илья Никонорович Стрельцов родился в городе Ефремове Тульской области. После окончания военно-морского училища в 1950 году Илья Никонорович был направлен в Германию для прохождения службы в подводном флоте. Четыре года отслужил подводником, а в 1954 году пришел на службу в Первомайский РОВД милиционером-водителем. В 1970 году перешел в ГАИ. В 1984 году вышел на пенсию по выслуге лет в звании старшины.Поздравить с днем рождения Илью Никоноровича Стрельцова приехали начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, врио помощника начальника УВД по Восточному округу по работе с личным составом подполковник внутренней службы Наталья Ворошко, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО подполковник полиции Антон Овчинников, старший инспектор по пропаганде безопасности движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО капитан полиции Евгений Орлов и председатель Совета ветеранов ОРУД ГАИ ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин.В своем обращении к имениннику Алексей Кузнецов отметил, что жизненный путь Ильи Никоноровича является образцом мужества и жизнестойкости человека, посвятившего свою жизнь служению Отечеству. «Вы очень много сил отдали службе в органах внутренних дел, и самое главное, что сохранили здоровье и бодрость духа», – подчеркнул Алексей Кузнецов.Гости пожелали ветерану долгих лет жизни, здоровья, бодрости духа и отличного настроения. Имениннику были вручены почетная грамота, памятный подарок и цветы. Несмотря на почтенный возраст, Илья Никонорович бодро встретил коллег в своей квартире, выразив слова благодарности и признательности за оказанное внимание.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73