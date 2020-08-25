Внеплановая проверка была проведена специалистами Владимирского отделения Росприроднадзора и прокуратурой

Сбором отходов на свалке в Бабанино Собинского района занимается АО «Полигон». Внеплановая проверка, проведенная региональным отделением Росприроднадзора, совместно с прокуратурой, выявила сразу несколько нарушений в деятельности общества. Неполный контроль за сбросом сточных вод, несоблюдение требований при размещении отходов производства, предоставление недостоверной экологической информации – лишь некоторые из них.Напомним, Бабанинский полигонбытовых и промышленных отходоврасполагается на границеПетушинского и Собинского. В 1999 году он был закрыт решением референдума. Но 10 лет спустя, не спрашивая мнения местных жителей, полигон стали готовить к реанимации. И в 2014-2016 годах здесь была проведена рекультивация с грубейшими нарушениями техники безопасности, как утверждают жители. С 2017-ого на этот полигон начали завозить отходы из Москвы.Главная проблема заключается в том, что свалка располагается в месте водораздела четырех притоков реки Клязьмы. Воду реки люди берут для полива и питья скоту.