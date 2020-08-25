В ходе обследования помещения полицейские изъяли шприцы, флаконы со следами нагара и иные предметы, используемые для изготовления и употребления наркотических средств...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Болотниковской улице.Установлено, что ранее неоднократно судимая 51-летняя жительница столицы систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование данной квартиры злоумышленница получала от гостей наркотические средства.В ходе обследования помещения полицейские изъяли шприцы, флаконы со следами нагара и иные предметы, используемые для изготовления и употребления наркотических средств.Ранее данная гражданка была осуждена за аналогичное преступление и, освободившись 5 месяцев назад из мест лишения свободы, вновь продолжила заниматься противоправной деятельностью.Дознанием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве