Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская произнесла речь перед депутатами Европарламента. Политик высказалась о массовых беспорядках в стране.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская произнесла речь перед депутатами Европарламента. Политик высказалась о массовых беспорядках в стране.Светлана Тихановская отметила, что оппозиция в Белоруссии перестала быть меньшинством. С каждым днем все больше и больше граждан выступают против режима Александра Лукашенко. По словам политика, в стране началась "мирная революция".Экс-кандидат в президенты уточнила, что переворот является демократическим, а не геополитическим. Белорусский народ борется за право свободно выбирать лидеров и решать собственную судьбу, передает РИА Новости.Политик рассказала, что главной ее целью является диалог с действующей властью. Тихановская надеется, что оппозиции удастся договориться с Лукашенко о проведении повторного президентского голосования.Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Явка составила 84,28%. По данным Центризбиркома, первое место занял президент Александр Лукашенко. За него отдали голос 80,01% граждан. поддержали 10,01% человек.17 Авг 2020 в 1:20 PDTПосле оглашения итогов голосования по всей стране начались акции протеста. Рабочие ряда крупных предприятий объявили забастовку. Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть и пригрозил провокаторам серьезными последствиями.