Плюс многочисленные неизлечимые травмы, его явно пытались убить.

Плюс многочисленные неизлечимые травмы, его явно пытались убить."По результату осмотра и обследования мы в глубоком шоке, у него пуля в позвоночнике!!! - написали в своем паблике зоозащитники из Екатеринбурга, которые забрали спасенного щенка к себе. Сломан таз, сломан хвост, сломаны бёдра, лапы. Это не авто травма, его пытались убить. Это делали какие-то живодеры. Господи, кто и за что?!"Травмам 2-3 недели, к сожалению, мнение врача однозначно - это уже необратимо. Пуля в позвоночнике слишком давно. Лапы уже выгнуло в обратную сторону, болевой чувствительности уже в них нет..."Мы сделаем все, чтобы научить его ходить с коляской, сделаем все, чтобы в его жизни было теперь только хорошее", - обещают активисты, которые дали псу новое имя - "Муром".Напомним, что , что маленького хаски с отказавшими задними лапами выкинули из машины на трассу.6-8-месячный пес очень контактный, радостно ковыляет к тому, кто позовет, - сообщили зоозащитники в своей группе в ВК. Они отвезли его в ветклинику, назвали Гордоном.О трагической истории Гордона стало известно уральским волонтерам специализированного приюта HuskyEkb, которые забрали его к себе для оказания максимальрной помощи.