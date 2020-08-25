О том, как будут работать профессиональные образовательные организации в новом учебном году, рассказала директор Департамента образования Ольга Беляева.
Учёба в профессиональных образовательных организациях начнётся с 1 сентября.
Подробности о работе учреждений профобразовании Ольга Белова озвучила на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции. Его провел 24 августа губернатор Владимирской области по видеоконференции. В мероприятии приняли участие члены штаба, руководители органов исполнительной власти и структурных подразделений областной администрации, органов местного самоуправления.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора профессиональные обрзовательные организации будут проводить «входной фильтр» с обязательным измерением температуры тела бесконтактным способом. За каждой учебной группой будет закреплён учебный кабинет. При составлении расписаний занятий колледжам рекомендовано предусмотреть максимальное разобщение групп.
В студенческих общежитиях также будут приняты соответствующие меры: «входной фильтр», термометрия бесконтактным способом, дезинфекция, влажная уборка, проветривание помещений и гигиеническая обработка рук. Персонал будет обеспечен средствами защиты и дезинфицирующими средствами.
Что касается дополнительного образования и внеурочной деятельности, здесь реализация образовательных программ в большинстве школ будет вестись в смешанной форме с преобладанием дистанционного обучения на платформе СЭДО.