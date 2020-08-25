О том, как будут работать профессиональные образовательные организации в новом учебном году, рассказала директор Департамента образования Ольга Беляева.

Учёба в профессиональных образовательных организациях начнётся с 1 сентября.Подробности о работе учреждений профобразовании Ольга Белова озвучила на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции. Его провел 24 августа губернатор Владимирской области по видеоконференции. В мероприятии приняли участие члены штаба, руководители органов исполнительной власти и структурных подразделений областной администрации, органов местного самоуправления.В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора профессиональные обрзовательные организации будут проводить «входной фильтр» с обязательным измерением температуры тела бесконтактным способом. За каждой учебной группой будет закреплён учебный кабинет. При составлении расписаний занятий колледжам рекомендовано предусмотреть максимальное разобщение групп.В студенческих общежитиях также будут приняты соответствующие меры: «входной фильтр», термометрия бесконтактным способом, дезинфекция, влажная уборка, проветривание помещений и гигиеническая обработка рук. Персонал будет обеспечен средствами защиты и дезинфицирующими средствами.Что касается дополнительного образования и внеурочной деятельности, здесь реализация образовательных программ в большинстве школ будет вестись в смешанной форме с преобладанием дистанционного обучения на платформе СЭДО.