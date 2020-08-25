В Гороховецком районе жители лишились сараев из-за масштабного пожара. Происшествие случилось в деревне Крутово на улице Колхозной. Хозпостройки объяло пламя на площади 250 квадратных

В Гороховецком районе жители лишились сараев из-за масштабного пожара. Происшествие случилось в деревне Крутово на улице Колхозной. Хозпостройки объяло пламя на площади 250 квадратных метров. Дым от пожара, судя по фотографиям, поднялся в небо на несколько десятков метров. Пожарные экстренно выехали на место ЧП, возгорание ликвидировали, но от построек остались только стены. Погибших и пострадавших