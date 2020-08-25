На территории района было выявлено 20 нарушений ПДД.

Инспекторы отделения ДПС ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району совместно с представителями добровольной народной дружины ГИБДД Киржачского района особое внимание уделяли водителям двухколесного транспорта, не достигшим совершеннолетия, так как именно они являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Несовершеннолетние водители часто садятся за руль, не только не имея водительского удостоверения, но и не зная элементарных Правил дорожного движения.За время проведения рейда на территории района было выявлено 20 нарушений ПДД, совершенных водителями и пассажирами мототранспорта, 7 из которых совершены подростками.Госавтоинспекция призывает водителей двухколесной техники осуществлять движения максимально безопасно как для себя, так и для окружающих, неукоснительно соблюдать установленные Правила дорожного движения и не игнорировать средства индивидуальной защиты и напоминает, что управлять скутерами (мопедами) могут только дети, достигшие 16-летнего возраста, получив водительское удостоверение соответствующей категории.В случае управления мототранспортом водителем, не имеющим водительского удостоверения, наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей, а в случае передачи управления такому лицу в размере 30000 рублей.